Professioni: domani a Sorrento la presentazione del libro di Lucio Iaccarino sui principi del marketing (2)

- Secondo il Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia, il nostro paese ha il maggior numero di liberi professionisti in Europa, con 24 professionisti ogni mille abitanti. Sono di più al Nord che al Sud, sono in prevalenza maschi anche se un terzo sono donne e nell’insieme portano in dote un fatturato in crescita. Le donne guadagnano tendenzialmente di meno con eccessi nel settore legale e dei periti industriali dove il gap di genere arriva fino al 50% in meno rispetto ai colleghi maschi. Si va dai 22mila euro annui degli studi di psicologi ai 244mila dei notai (dati Sose), con un reddito medio lordo annuo di 46mila euro. Calano vertiginosamente farmacie e notai mentre crescono, dentisti e studi medici in genere, commercialisti e consulenti del lavoro. Scende il reddito dichiarato da avvocati e ingegneri, compensati dal recupero di veterinari, periti e agronomi. Risentono della crisi i settori collegati all’edilizia quindi ancora ingegneri e architetti. Forti sono le tensioni che attraversano il mondo delle professioni. “Si tratta di un mondo sotto pressione che ricerca nel marketing la soluzione a molti dei problemi che incontra, determinati ad esempio dalla digitalizzazione dei propri clienti – ha sottolineato Iaccarino - Clienti sempre più smanettoni del web, in grado di verificare e ricercare le fonti sia sul versante legale sia in quello sanitario, pronti a relegare il professionista in un angolo, da incontrare solo quando strettamente necessario, da consultare continuamente attraverso gli strumenti di continua reperibilità come whatsapp, facebook, ecc”. (segue) (Ren)