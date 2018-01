Professioni: domani a Sorrento la presentazione del libro di Lucio Iaccarino sui principi del marketing (3)

- “Guardando nelle gallerie fotografiche di dispostivi mobile di ginecologi si incontrano foto oscene che in realtà sono solo richieste di un primo consulto a distanza. Laddove i sintomi possono essere documentati con una foto, i pazienti inviano dettagliati reportage ai propri medici, saltando praticamente il primo consulto, recuperando spesso gratuitamente la prima cura farmacologica. Mentre nel settore legale il cliente che si scarica modelli di contratti presenti in rete è oramai un comportamento frequente. Ed effettivamente il marketing consente di affrontare questo tipo di sfide culturali legate al corretto uso delle tecnologie a scopo lavorativo”. Il libro di Iaccarino è dedicato al mondo delle professioni in senso globale, al dialogo inter-professionale, in molti punti si dice quello che il medico potrebbe insegnare all’avvocato e viceversa. Si rivolge in via prioritaria alle professioni ordinistiche ma anche alle nuove professioni nella misura in cui queste si rispecchiano in quelle già consolidate e ratificate all’interno di appositi ordini. (Ren)