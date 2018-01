Napoli: in Tribunale per divorzio porta con sé coltello a scatto, denunciato

- Un pregiudicato 58enne di Saviano (Napoli), questa mattina, si è presentato al Tribunale di Napoli, al varco Porzio, per presenziare alla sua causa di divorzio e agli agenti del commissariato del Palazzo di Giustizia ha riferito che per le sue condizioni di salute non poteva passare attraverso l’arcata fissa del metal detector, mostrando il tesserino sanitario di portatore di pacemaker. I poliziotti, così come è prassi, lo hanno fatto entrare per il varco libero, controllandolo manualmente. Si sono accorti così che in tasca aveva un coltello a scatto, con una lama lunga 8 centimetri. Alla luce dei fatti, gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà.(Ren)