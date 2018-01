Napoli: controlli anti-prostituzione nel quartiere Poggioreale

- Gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli, nel quartiere Poggioreale, hanno effettuato un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno della prostituzione, con particolare riguardo all'impiego di minorenni, con lo scopo di collocarli in strutture protette. Durante le operazioni, nella nottata di venerdì, lungo Via Taddeo da Sessa e nelle immediate vicinanze del Centro Direzionale, sono state identificate 4 donne tutte sprovviste di documenti e presenti in Italia da poco tempo di cui due, dopo essere state sottoposte alla procedura dell'accertamento dell'età presso l'Ospedale Santobono, risultavano minorenni. Con l'ausilio dei Servizi Sociali le due minorenni sono state affidate ad una struttura protetta e trasmessa informativa alla Procura della Repubblica a carico di persone da identificare per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Gli agenti hanno posto sotto sequestro i cellulari in uso alle ragazze e decine di profilattici (Ren)