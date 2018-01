Napoli: dal 2 febbraio alla Casina Pompeiana gli "Incontri musicali" con la canzone classica napoletana (2)

- "Intendiamo promuovere attraverso il circuito turistico napoletano, proponendo anche agli albergatori napoletani di promuoverlo a loro volta questo spettacolo, che vede protagonista la canzone classica napoletana, la poesia, la recitazione e la 'macchietta' napoletana, che rappresentano il nostro patrimonio culturale, la nostra identità e la nostra arte e offrirlo ai milioni di turisti che, ormai, affollano Napoli tutto l'anno - ha detto Nino Daniele - Stiamo lavorando, inoltre, a ulteriori eventi 'dedicati' nell'ambito dell' offerta culturale per la primavera e per l'estate a Napoli, puntando sulla collaborazione con le Associazioni che operano sul campo e sui tanti valorosi artisti napoletani", ha sottolineato Daniele. "Bisogna operare sempre di più affinchè la canzone classica napoletana sia protagonista dell'offerta culturale e turistica della città - ha detto Gabriella Peluso - che ha sottolineato: tanti sono gli artisti della nostra città che non riescono a trovare opportunità e che, invece, vanno valorizzati e sostenuti. Ai turisti che giungono nella nostra città dobbiamo offrire questo immenso e prezioso patrimonio culturale e artistico e puntare sulla nostra arte e sulla nostra identità. Inoltre occorre dare vita ad un grande evento dedicato alla canzone classica napoletana, un nuovo "Festival di Napoli" in chiave internazionale che veda protagonisti gli artisti napoletani ed artisti di fama mondiale". "Negli incontri musicali, interpreto i più famosi brani della canzone classica napoletana e la celeberrima "Ammore Annascunnuto" , interpretata anche da Celine Dion, che fa parte anche del mio ultimo lavoro discografico – ha spiegato Anna Merolla – ma soprattutto sarò onorata, insieme con Ciro Giorgio, di poter offrire ai turisti che verranno a Napoli uno spettacolo unico nel suo genere e che non dimenticheranno facilmente. La canzone classica napoletana è un'arte fortemente apprezzata ed amata in tutto il mondo che deve essere valorizzata e deve entrare nei circuiti turistici e, con questa importante iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, in un luogo simbolico della città, si va nella direzione giusta. L'auspicio, come diceva l'assessore Daniele, e' poter proseguire in questa direzione". "Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che abbiamo messo in campo in sinergia con il Comune di Napoli e che offre una rappresentazione completa del patrimonio artistico napoletano, dalla canzone classica napoletana, all'arte teatrale, alla 'macchietta' napoletana", ha detto l'artista Ciro Giorgio che ha sottolineato: "gli 'Incontri Musicali' alla Casina Pompeiana sono una grande occasione di promozione dell'arte e della cultura napoletana, che potrà contribuire all'offerta culturale e turistica della città, nonchè un'occasione di grande valorizzazione degli artisti napoletani. Il mondo artistico napoletano è in profonda crisi economica e occupazionale e necessita di iniziative, come questa, che lo rimetta al centro dell'attenzione e che lo renda protagonista dei programmi artistici e culturali delle Istituzioni. Per questo - ha concluso - accogliamo con favore le parole dell'assessore Nino Daniele e auspichiamo che il Comune di Napoli voglia moltiplicare eventi di questo genere dando spazio ai tanti artisti napoletani chiedono di poter contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico della nostra città" . (Ren)