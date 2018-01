Napoli: inaugurato largo Maurizio Estate, medaglia d'oro al valor civile

- Con una cerimonia pubblica è stato inaugurato questa mattina il largo Maurizio Estate, in memoria del gesto civico e generoso del giovane napoletano, medaglia d'oro al valor civile , alla presenza della famiglia, di alcune scuole, e delle massime istituzioni cittadine. Nel maggio del 1993 Maurizio Estate – 23 anni, napoletano - accorse in difesa di un cliente nell'autolavaggio di famiglia, in vico Vetriera a Chiaia, a Napoli, a cui stavano per rapinare l'orologio. Riuscì nel suo intento, ma al prezzo della vita.(Ren)