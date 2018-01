Sanità: Beneduce (Fi), piano ospedaliero campano e assunzioni? Quanti miracoli sotto elezioni

- "Ancora una volta De Luca torna ad annunciare l'approvazione del Piano Ospedaliero campano, della sua ultima versione corretta e riveduta nelle segrete stanze di Palazzo Santa Lucia. Ma non ne aveva annunciato l'ok già a fine novembre scorso? E che cosa prevede in concreto?". Così Flora Beneduce, Consigliera regionale campana di Forza Italia, componente della Commissione Sanità. "La domanda sorge spontanea - ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - perché in Consiglio regionale nessuno, né di maggioranza né di opposizione, ne sa niente. Al pari di chi negli ospedali ci lavora". "L'unica certezza, ma non avevamo dubbi, è che De Luca questo Piano se l'è trascinato sotto elezioni. E la cosa è francamente sospetta", ha concluso Flora Beneduce. (Ren)