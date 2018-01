Campania: Casillo (Pd), Siani scelta giusta per il Partito democratico

- "Una scelta di responsabilità, di attaccamento al territorio e soprattutto di speranza di riscatto quella di Paolo Siani che correrà alla Camera con il Partito Democratico. La sua determinazione può rappresentare il vero cambiamento per Napoli e per la Campania". Questa la dichiarazione pubblicata su Facebook dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania Mario Casillo dopo l'ufficializzazione della candidatura di Paolo Siani nelle fila del partito guidato dal segretario Matteo Renzi. (Ren)