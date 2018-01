Campania: Borrelli (Verdi), audizione in commissione Cultura per chiarezza su matrimonio Reggia di Caserta

- "Apprendo con sorpresa le nuove dichiarazioni del presidente di Film Commission Maurizio Gemma che sembra smentire la prima versione data sul ruolo svolto dalla fondazione e sulla effettiva conoscenza del fatto che si trattasse di un matrimonio e non di un evento legato alla moda con giustificazioni che rasentano l'incredibile". Lo ha dichiarato il capogruppo di Campania Libera-Psi-Davvero Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Cultura. "Ho deciso, per questo - ha proseguito Borrelli - di chiedere al presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale, Tommaso Amabile, un'audizione dello stesso Gemma per fare chiarezza sull'accaduto e sul ruolo effettivamente svolto dalla Film Commission, oltre a quanti altri eventi di natura privata la stessa fondazione abbia avallato e se, tra questi, sono annoverati altri matrimoni". "Si tratta di una vicenda che merita la massima chiarezza e che fa temere un uso disinvolto e personalistico di enti pubblici per scopi personali e privati", ha concluso.(Ren)