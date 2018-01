Campania: tre arresti per usura nel casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna, i Carabinieri della Stazione di Cancello ed Amone, nel casertano, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti, padre e due figli, a vario titolo coinvolti in una associazione criminale ben strutturata, ai quali sono contestati i reati di associazione per delinquere e usura, con 16 episodi commessi nel territorio di Cancello ed Anione a decorrere dal 2006 sino al 2016 senza soluzione di continuità. Le attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sono consistite in attività di intercettazione telefonica, servizi di pedinamento e di osservazione, nonché nelle informazioni delle persone offese, oltre che nell'acquisizione di documentazione contabile trovata nella disponibilità degli indagati. Infatti, nel corso di una perquisizione eseguita presso l'abitazione degli arrestati, è stato sequestrato anche un foglio manoscritto con nomi, cognomi e numeri di telefono delle vittime ed uno schema in bianco attinente le varie entrate ed uscite. (segue) (Ren)