Pompei: Gallo (M5s), vandali? Non è colpa del caso

- "Vandali a Pompei non è colpa del caso ma di atteggiamenti vergognosi e illegali, di programmazione difettosa e inattenta del Mibact. M5S dal primo giorno in parlamento chiede più assunzioni per manutenzione ordinaria beni culturali o continueranno a crollare e essere danneggiati". Così, in un tweet, il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. (Ren)