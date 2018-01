Napoli: firmato contratto di appalto per il Parco della Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato stipulato oggi il contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento al Parco della Marinella con il raggruppamento temporaneo di imprese, con Ream srl, Vivai Barretta srl e Green's service di Paolo Riccio, per un importo dei lavori che ammonta a 4,2 milioni di euro. Dopo questa stipula è prevista la predisposizione, da parte dell'aggiudicatario, entro il termine di 20 giorni dall'ordine di servizio del Comune del progetto esecutivo, Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte di palazzo san Giacomo è prevista l'esecuzione dei lavori, per i quali è stato stabilita una tempistica da contratto di 149 giorni, decorrenti dalla data di consegna. L'intervento, che è già finanziato con le risorse del Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli, consiste nella realizzazione di un nuovo parco urbano nell'area corrispondente alla parte costiera dell'antico borgo Loreto, compresa tra via Amerigo Vespucci, il bastione del Carmine, l'ex caserma di Cavalleria, il Mercato ittico e le infrastrutture del porto. (segue) (Ren)