Regionali: Formisano (Articolo1-Mdp), su alleanze decida la base democraticamente

- "La democrazia non va solamente predicata ma anche praticata per esaltarne in pieno il suo ruolo. Questo e' il motivo per il quale, com'è giusto che sia, dovranno essere le assemblee territoriali a decidere la linea politica di Leu sulle elezioni regionali". Ad affermarlo, in una nota, Nello Formisano, parlamentare di Articolo1-Mdp ed esponente di Leu.(Ren)