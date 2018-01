Salerno: intreccio clan-politica, un arresto e perquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scambio elettorale politico-mafioso è il reato contestato ad Antonio Cesarano, 55 anni, ex vice sindaco di Nocera Inferiore, arrestato questa mattina dai carabinieri del Ros nell'ambito di una inchiesta della procura di Nocera Inferiore che ha portato a dicembre 2016 all'arresto di diversi indagati di tre gruppi di criminali e ad agosto 2017 all'esecuzione di 4 provvedimenti cautelari tra i quali uno a carico di un consigliere comunale di Nocera Inferiore. L'indagine ha portato anche oggi a perquisizioni e sequestri nei confronti di altri nove indagati a piede libero e all'acquisizione di atti presso gli uffici del comune di Nocera Inferiore. Antonio Cesarano era già stato indagato l'estate scorsa quando finirono in carcere l'ex consigliere comunale Carlo Bianco, il boss Antonio Pignataro e il candidato al consiglio comunale Ciro Eboli, tutti e tre ancora in stato di detenzione, e Luigi Sarno, poi rilasciato. I militari hanno anche perquisito alcuni uffici del municipio e la casa di Bianco. L'inchiesta, denominata "Un'altra storia", è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno.(Ren)