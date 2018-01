Napoli: Cantalamessa (Lega Nord), consiglio comunale sblocchi fondi per centri anti-violenza

- "Il lavoro svolto dalle decine di operatrici e operatori dei Centri Anti-Violenza a Napoli è indispensabile e di grande supporto. Come partito, la Lega mette in campo, dove governa, tutte le energie possibili al supporto dei centri. Nostra la proposta di Legge di eliminare lo sconto di pena per reati di violenza o abuso. Ci lascia perplessi la partita politica che si sta giocando sulla pelle delle centinaia di donne in assistenza legale e psicologica. Chiediamo a tutto il Consiglio comunale di Napoli di avviare quanto prima l'iter per lo sblocco di fondi necessari allo svolgimento dei Cav. Vigileremo in tutta la Campania affinché non debbano ripetersi ritardi del genere. Purtroppo, anche sul terzo settore stiamo indietro rispetto ad altre regioni. Segno che la cattiva gestione politica è il vero nemico di questa città e di questa regione". Così Gianluca Cantalamessa, coordinatore della Lega Nord in Campania. (Ren)