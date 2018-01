Campania: M5S, domani evento nazionale al Mav di Ercolano per illustrare programma ambientale

- "Meno rifiuti, sì all'economia circolare, acqua pubblica e tutela dei beni comuni, maggiori investimenti per i lavori green, tutela del territorio, stop al consumo di suolo, sanzioni per chi inquina e priorità alle bonifiche. Questi i punti principali del programma ambientale del Movimento 5 Stelle, definito a conclusione di due anni di intenso lavoro con esperti del settore e sottoposto al voto degli attivisti, che sarà illustrato ai cittadini della Campania nel corso di un incontro pubblico". Lo ha reso noto il Movimento 5 Stelle nel presentare l'evento nazionale in programma domani, alle ore 18.30, al Museo archeologico virtuale di Ercolano. All'incontro, oltre al deputato M5S Alessandro Di Battista e il consigliere regionale e referente campana per le elezioni politiche Valeria Ciarambino, saranno presenti i portavoce al Senato Vilma Moronese, Paola Nugnes e Sergio Puglia e i portavoce alla Camera dei deputati Mirko Busto, Federica Daga, Massimo De Rosa, Luigi Gallo, Salvatore Micillo, Stefano Vignaroli e Alberto Zolezzi. (Ren)