Campania: Coldiretti, 7 produzioni dop e igp su 10 coinvolgono piccoli comuni

- In Campania 7 produzioni Dop e Igp su 10 coinvolgono il territorio dei 338 piccoli comuni della regione schierando tipicità come il Fico Bianco del Cilento e il Carciofo "Tondo di Paestum", la Castagna di Montella e la Nocciola "Tonda di Giffoni". Lo ha reso noto la Coldiretti, che oggi ha presentato lo studio realizzato con Symbola su "Piccoli comuni e tipicità". "Le realtà sotto i cinquemila abitanti – ha spiegato la Coldiretti – rappresentano in Campania una rete diffusa su quasi il 60% del territorio, con una presenza che unisce il senso di comunità all'appartenenza geografica e la custodia di valori e tradizioni come quella del cibo e dei prodotti tipici. Nell'elenco delle 515 bandiere del gusto della Campania (prodotti agroalimentari tradizionali) figurano numerose eccellenze che prendono il nome dal piccolo Comune (o da una frazione) dove sono nate. Tra i salumi e le carni troviamo il capicollo di Ricigliano, i prosciutti di Casaletto, di Pietraroja, di Rocchetta, di Trevico, di Venticano, la salsiccia rossa di Castelpoto, la sopressata di Gioi Cilento. (segue) (Ren)