Campania: Forza Italia, proseguono audizioni su trasporti e bigliettazione integrata

- Non solo trasporti ma anche bigliettazione integrata attraverso l'istituzione di check-in strategici e l'individuazione e l'attuazione di percorsi di semplificazione tecnico-normativa. Proseguono su questi temi le audizioni della Commissione Sburocratizzazione della Regione Campania presieduta dalla Consigliera regionale di Forza Italia Maria Grazia di Scala. Dopo la seduta di confronto di oggi, protagonisti i vertici delle compagnie marittime del Golfo di Napoli, sarà la volta dell'Autorità Portuale di Napoli per affrontare, in particolare, le problematiche relative agli aspetti logistici. "L'obiettivo – ha sottolineato il presidente di Commissione, Maria Grazia Di Scala – resta quello di programmare, in piena condivisione con tutti i soggetti a vario titolo interessati, pubblici e privati, un sistema del trasporto pubblico in Campania sempre più moderno ed efficiente e, quindi, integrato e accessibile all'utenza". "Un tema tema centrale per la nostra regione - ha concluso Di Scala - poiché è anche e soprattutto sui trasporti che la Campania si gioca la sfida della modernità". (Ren)