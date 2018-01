Napoli: lunedì la presentazione del ciclo di Incontri musicali alla Casina Pompeiana

- "Incontri musicali alla Casina Pompeiana" per la promozione culturale e turistica di Napoli. E' l'iniziativa, promossa dalle associazioni "Note di Napoli" e "Centro Teatro Studi" e patrocinata dall'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele, che si terrà nella Casina Pompeiana, in Villa Comunale, a partire dal 2 febbraio, dedicati alla canzone classica napoletana. La presentazione dell'iniziativa avverrà in conferenza stampa lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 11,30 nella Casina Pompeiana con la presidente di "Note di Napoli", Gabriella Peluso, l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli Nino Daniele, e gli artisti Anna Merolla e Ciro Giorgio.(Ren)