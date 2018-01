Giugliano: A. Cesaro (Fi), finalmente ok a referendum su campo Rom

- "Noi crediamo nella democrazia e per questo siamo stati da sempre al fianco dei giuglianesi appoggiando la richiesta di un referendum per decidere sulla realizzazione del campo rom a Giugliano. Ora che anche il Consiglio di Stato ha sancito che questo referendum dovrà essere indetto, chiediamo che venga convocato quanto prima il consiglio comunale - per avviare l'iter delle consultazioni". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Sarò presente personalmente al consiglio comunale in cui si discuterà del referendum, per dimostrare la mia vicinanza al territorio e ai cittadini su un tema così delicato. Vogliamo provvedimenti a tutela dei giuglianesi, e non lo spreco di risorse - 3 milioni di euro pubblici - un campo rom che nessuno vuole e che solo sindaco e amministrazione comunale difendono senza vergogna", ha aggiunto Cesaro. (Ren)