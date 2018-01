Campania: Coldiretti, 7 produzioni dop e igp su 10 coinvolgono piccoli comuni (3)

- "Nei piccoli comuni della Campania - ha sottolineato il vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente regionale campano Gennarino Masiello - l'attività economica prevalente è l'agricoltura, che continua ad essere presidio ambientale e sociale. Le produzioni tipiche sono un prezioso patrimonio da valorizzare, sempre più ricercato da turisti italiani e stranieri per un rapporto autentico con il cibo e la biodiversità". "La salvaguardia delle colture agricole storiche - ha continuato Masiello - rappresenta una concreta tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e consegna alle giovani generazioni le tradizioni alimentari. Sono proprio gli under 40 che sempre più scelgono di non abbandonare i borghi per fare gli agricoltori, un fenomeno positivo che la nuova legge per il riconoscimento anche giuridico del valore economico, sociale ed ambientale dei piccoli comuni può rafforzare". (Ren)