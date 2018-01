Napoli: Ciarambino (M5S), segnalazioni di parenti e amici di sindacalisti tra vincitori prova preselettiva Aorn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime ore siamo stati tempestati di segnalazioni da parte di candidati che hanno preso parte alle prove preselettive per l'assunzione di 33 infermieri presso l'Azienda ospedaliera dei Colli. Da quello che apprendiamo, tra le 433 persone che hanno superato questo primo step, sarebbero ricompresi tutti gli interinali già in forza alla medesima azienda, molti altri sarebbero parenti o amici di sindacalisti piuttosto influenti e dirigenti dell'azienda stessa. Tale esito, se confermato, coinciderebbe esattamente con quanto denunciato in una nota pervenuta molto tempo prima dello svolgimento delle prove". Così, sulla sua pagina Facebook, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Campania e presidente della commissione Trasparenza Valeria Ciarambino. "Già all'indomani della due giorni di selezioni - ha proseguito Ciarambino - avevamo segnalato una serie di presunte irregolarità denunciateci da molti dei partecipanti ai test, che ci avevano addirittura inviato immagini e video che proverebbero l'utilizzo di cellulari in aula da parte di molti candidati. Inoltre, stando sempre alle segnalazioni ricevute, a conclusione delle prove, i candidati non avrebbero riposto il proprio test nella busta da sigillare, ma si sarebbero messi in fila con i loro elaborati da consegnare, col rischio di poterli ancora modificare". "Ricordiamo - ha continuato il consigliere M5S - che nelle settimane che hanno preceduto le prove preselettive, grazie ad una nostra segnalazione a tutte le autorità ispettive regionali e alla Procura della Repubblica, avevamo ottenuto che fosse cambiato un regolamento che creava i presupposti per possibili irregolarità, dal momento che legittimava la facoltà di effettuare correzioni anche dopo l’espletamento della prova concorsuale. Evidentemente non è bastato". "Alla luce delle nuove segnalazioni che continuano a pervenirci, chiediamo l'annullamento della prova e nei prossimi giorni inoltreremo un esposto alla Procura della Repubblica. Inoltre, attiveremo in questi giorni uno sportello per offrire una consulenza legale gratuita ai tanti partecipanti che intendano presentare ricorso contro quello che, ad oggi, sembrerebbe un concorso ad hoc per i soliti noti", ha concluso Ciarambino. (Ren)