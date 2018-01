Campania: centrodestra, Sant'Antimo tagliata fuori da contributi Protezione Civile. Subito dimissioni assessore Femiano

- "Il comune di Sant'Antimo non avrà un centesimo degli oltre 600mila euro messi a disposizione dalla Città metropolitana di Napoli per l'acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione civile perché l'amministrazione Russo non ha presentato alcuna istanza". Così i consiglieri comunali di centrodestra di Sant'Antimo, commentando la determina dirigenziale n. 222 con la quale la Città metropolitana di Napoli ha disposto i contributi relativi al bando "Sostegno ai comuni per l'acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile". "La circostanza che risultino finanziate tutte le domande pervenute e che l'ente metropolitano non sia neppure riuscito a spendere tutte le risorse disponibili rende questa scandalosa vicenda ancora più amara", hanno aggiunto gli esponenti di centrodestra, per i quali "I crolli di via Giannangeli avrebbero dovuto suggerire a questa amministrazione inetta e incapace ben altra attenzione verso una città fortemente esposta ed ora privata della possibilità di accedere a risorse fondamentali che avrebbero potuto contribuire ad accrescere la capacità di intervento della nostra Protezione Civile in caso di calamità o disastri come quelli verificatisi lo scorso novembre". "Dal primo cittadino, sindaco ormai sempre più pro tempore, ci aspettiamo che, alle debite spiegazioni, accompagni le scuse ai cittadini, dall'assessore alla Protezione Civile Alberta Femiano le dimissioni", hanno concluso.(Ren)