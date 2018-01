Napoli: giunta comunale approva delibera che disciplina ingresso privati nel trasporto pubblico locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera approvata in giunta sarà sottoposta ora alla Commissione mobilità per giungere, credo entro marzo del 2018, all'attenzione del consiglio per la definitiva approvazione" ,ha dichiarato Mario Calabrese, assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti. "Si tratta di una regolamentazione necessaria per due principali motivi: in primo luogo per codificare la modalità di rilascio di autorizzazioni per le linee di trasporto pubblico con funzione prevalentemente turistica. In secondo luogo per disciplinare il transito in città delle tante linee autorizzate da altri enti, la città Metropolitana, la Regione Campania e lo stesso Ministero dei Trasporti, in particolare per quanto attiene i percorsi e le fermate". (Ren)