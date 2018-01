Professioni: domani a Sorrento la presentazione del libro di Lucio Iaccarino sui principi del marketing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 13 gennaio, a Sorrento, presso la sala consiliare del comune, in Piazza Sant'Antonino, alle 17.30, verrà presentato il libro "Principi di Marketing delle professioni. Strumenti, modelli e strategie", edito da Orthotes. Il libro è rivolto ai liberi professionisti e illustra soluzioni per orientarsi meglio nel proprio mercato di riferimento. Tra i relatori: la professoressa Daniela Mancini, ordinario di economia aziendale; Alessandro Sansoni, componente esecutivo nazionale dell'ordine dei giornalisti, l'avvocato Gennaro Torrese, presidente del consiglio ordine degli avvocati di Torre Annunziata. Modererà il giornalista Luigi D'Alise. L'incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e dell'assessore comunale alla Cultura Maria Teresa De Angelis. “C’è un vero e proprio peso demografico delle libere professioni. Solo in Campania superiamo le 100mila unità e se consideriamo tutti gli appartenenti agli ordini, le stime del Cup Campania che rappresenta 25 ordini professionali, parlano di 150mila iscritti”, ha spiegato l’autore Lucio Iaccarino . (segue) (Ren)