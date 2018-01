Napoli: Matarazzo (Aorn), avviata indagine interna su ragazzo omosessuale bullizzato al Cotugno

- "In merito a quanto denunciato dall'Arcigay di Napoli, l'Azienda ospedaliera dei Colli ha avviato una indagine interna per verificare il fatto denunciato e per prevenire ogni eventuale ed ulteriore episodio discriminante". Così, in una nota, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli Giuseppe Matarazzo. "Una volta accertati i fatti saranno presi gli eventuali provvedimenti del caso", ha concluso. (Ren)