Campania: Beneduce (Fi), economia costiera sorrentina in ginocchio per questioni viabilità

- "A conti fatti la chiusura delle gallerie di Varano e Privati nel periodo natalizio ha isolato la costiera sorrentina provocando danni ingenti all'economia locale ed è una situazione che si riproporrà alle prime piogge. Così, in una nota, il consigliere regionale campano di Forza Italia Flora Beneduce. "Affrontare la questione viabilità in tutta la sua complessità è una priorità - ha sottolineato il consigliere campano Fi - perché si tratta di decidere del futuro turistico ed economico della costiera. Allo stato restano aperte questioni tecniche che mettono a serio rischio i flussi di accesso, a partire dalla verifica di sicurezza del viadotto San Marco, alle problematiche infrastrutturali ed ambientali delle due gallerie di Varano e Privati". "A nulla sono servite le task force costituite per risolvere il problema viabilità - ha aggiunto Beneduce - un segnale preoccupante che evidenzia la mancanza di un progetto valido ed alternativo all'attuale configurazione viaria". "Tutto tace fino alla prossima chiusura delle gallerie ed il passare del tempo fa decantare ogni tipo di emergenza, una tecnica collaudata di questo governo regionale", ha concluso. (Ren)