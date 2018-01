Coldiretti: Masiello, legge piccoli comuni è opportunità per made in Italy

- Il 92% delle produzioni tipiche nazionali nasce nei comuni italiani con meno di 5mila abitanti. È quanto emerso dallo studio "Piccoli comuni e tipicità", presentato dalla Coldiretti e dalla Fondazione Symbola oggi, presso Palazzo Rospigliosi a Roma, in occasione dell'apertura dell'anno del cibo italiano nel mondo. Il rapporto è incentrato sul patrimonio enogastronomico italiano custodito fuori dai tradizionali circuiti turistici, che potrà ora essere finalmente valorizzato e promosso grazie alla nuova legge n.158/17, a prima firma Realacci, con misure per la valorizzazione dei Piccoli comuni. La Campania è la terza regione italiana e prima nel Sud per numero di borghi con 338 comuni, preceduta da Lombardia (1055) e Piemonte (1067). Un sistema virtuoso che rappresenta ben il 69,7% dei 7977 comuni italiani e in cui vivono poco più di 10 milioni persone, secondo l'analisi Coldiretti/Symbola. (segue) (Ren)