Caserta: protesta e blocco stradale di richiedenti asilo sulla provinciale Trentola-Ischitella

- Un gruppo di richiedenti asilo ospiti in un centro di accoglienza di Villa Literno, gestito dalla cooperativa Rinascente 2.0, tra i più grandi della provincia di Caserta, con circa 250 stranieri che vi alloggiano, ha manifestato con un blocco sulla strada provinciale Trentola-Ischitella. I migranti hanno lamentato soprattutto i ritardi nell'ottenimento delle risposte alle loro richieste di asilo e, come già successo in altre circostanze, i ritardi nel ricevimento dei pocket money giornalieri da 2,50. Dalla prefettura fanno sapere che il prefetto Raffaele Ruberto sta valutando proprio in queste ore se risolvere il contratto con le coop che gestiscono due centri di accoglienza nel casertano, uno proprio a Villa Literno, ma diverso della Rinascente 2.0, l'altro a Casal di Principe. (segue) (Ren)