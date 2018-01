Napoli: lunedì convegno di Forza Italia sul mancato decentramento amministrativo

- Il 15 gennaio prossimo, alle ore 16,30, nell’antisala dei Baroni presso il Maschio Angioino di Napoli, il coordinamento di Forza Italia terrà un convegno sul tema "Il mancato decentramento amministrativo". Cause ed effetti", per dare il via ad una campagna di sensibilizzazione e raccolta firme per la modifica della statuto comunale con l’obiettivo di allineare la città di Napoli a tutte le altre città metropolitane italiane ed europee. "La proposta che si intende portare in Consiglio comunale, ottenute 10.000 sottoscrizioni - ha spiegato l’avv. Antonella Esposito, componente del coordinamento cittadino di Forza Italia e delegata alle politiche sociali e cultura - è la seguente: le municipalità siano dotate di proprio bilancio; sia loro conferita soggettività giuridica almeno relativamente alla possibilità di essere titolate a partecipare a progetti europei, ottenendone i relativi fondi; nelle materie per le quali le municipalità hanno competenza, come da regolamento già esistente (manutenzione urbana, attività socio-assistenziali, attività scolastiche, culturali e sportive, gestione servizi amministrativi a rilevanza locale), siano conferiti poteri pieni; siano trasferite le risorse economiche derivanti dalle funzioni e dalle attività svolte dalle municipalità stesse sul proprio territorio di competenza; siano trasferite maggiori risorse umane dal comune per la definitiva realizzazione delle funzioni già attribuite alle municipalità". "Si tratta di una battaglia di civiltà con la quale si intende sensibilizzare la cittadinanza, indipendentemente dalle personali appartenenze politiche. Allo stato, le Municipalità così come esistono e come quotidianamente si stanno svuotando di poteri decisionali, costituiscono solo un inutile appesantimento economico per la collettività", ha aggiunto Antonella Esposito.(Ren)