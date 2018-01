Fratelli d'Italia: Passariello, nomine Diodato e Savoia contributo concreto a crescita partito

- "Questa è una giornata particolarmente importante per il presente ed il futuro del partito nel nostro territorio. Le nomine di Pietro Diodato a vice coordinatore regionale con delega esclusiva a Napoli città e provincia, ed Aniello Savoia come portavoce provinciale di Napoli sanciscono un nuovo inizio per Fratelli d'Italia in Campania. Due persone di spessore e sicuro affidamento, politici di esperienza che daranno un contributo concreto e fattivo al processo di crescita che già negli ultimi anni ha dato risultati importanti. Sono e sarò al loro fianco fornendogli tutto il supporto possibile. La scelta di questi due nomi è la perfetta sintesi delle diverse anime del partito che anche oggi hanno dato dimostrazione di condivisione ed unione di intenti. A Diodato e Savoia il mio più sincero augurio di buon lavoro". E' quanto si legge in una nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luciano Passariello. (Ren)