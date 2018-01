Napoli: Borrelli (Verdi), si faccia luce su responsabilità associato Arcigay "bullizzato" al Cotugno

- "La denuncia dell'Arcigay, circa l'episodio di bullismo subito da un associato nel corso di una visita medica all'ospedale Cotugno, è gravissima. Bene ha fatto il direttore generale della struttura, Giuseppe Matarazzo, anche su nostra sollecitazione, ad aprire subito un'inchiesta interna per appurare l'accaduto e prendere gli opportuni provvedimenti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi in Campania e componente della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Nel frattempo - ha cotinuato Borrelli - è prevista una nuova visita medica per la vittima di questo terribile episodio nella giornata di venerdì con un altro medico messo a disposizione dall'ospedale. Voglio sottolineare come il comportamento denunciato sia gravemente lesivo nei confronti del paziente e del tutto irresponsabile". "E' sempre difficile convincere i pazienti a sottoporsi a controlli per le malattie sessualmente trasmissibili e questi episodi di stupida intolleranza di certo non aiutano", ha proseguito il consigliere regionale, concludendo: "Se l'inchiesta interna confermerà la gravità delle accuse volgari e delle parole omofobe e vigliacche del medico, bisognerà punirlo in modo esemplare". (Ren)