Campania: Di Scala (Fi), presentata interrogazione su violazioni legge su esami abilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Marciani spieghi perché ha bloccato gli esami di chi ha già svolto e concluso i corsi di formazione impedendogli di poter lavorare e partecipare ai concorsi pubblici e chiarisca come intende regolarsi sulla richiesta dell'assessorato alla Sanità di avocare a sé la designazione dei componenti delle Commissioni degli esami di abilitazione degli Oss". Così, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania e vice Presidente della Commissione Istruzione del Consiglio regionale della Campania Maria Grazia Di Scala. "Un assessore dovrebbe sapere bene che l'approvazione di nuove norme, pena la loro palese illegittimità, non può e non deve mai danneggiare chi ha già acquisito un diritto e dovrebbe sempre tenere al riparo le istituzioni da tentazioni clientelari, ancor più in piena campagna elettorale", ha proseguito Di Scala, aggiungendo: "Nelle more di un doveroso chiarimento revochi intanto, immediatamente, tutti gli atti a partire dalla delibera 449 e il decreto 1212 del 2017, coi quali si cancellano con un colpo di spugna mesi e mesi di attività formativa, danneggiando pesantemente e irreparabilmente allievi ed enti di formazione". "Tanto la delibera quanto il decreto – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia, annunciando un'interrogazione urgente all'assessore regionale campano all'Istruzione Chiara Marciani, – sono palesemente illegittimi: vanno revocati subito così come va disposto l'immediato ripristino delle Commissioni esaminatrici e l'indizione degli esami di abilitazione per quanti abbiamo già concluso il proprio percorso formativo".(Ren)