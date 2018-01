Campania: Zinzi (Fi), la Film commission confonde matrimonio alla Reggia con cinepanettone (3)

- "Non mi soffermo - ha aggiunto - sulle valutazioni relative all'organizzazione di un evento del genere all'interno della Reggia, ma sull'opportunità della richiesta contente informazioni false inviata da una Fondazione costituita dalla Regione Campania e che ha sede proprio presso la Giunta regionale. E' una situazione gravissima rispetto alla quale mi aspetto che De Luca faccia subito chiarezza". Nell'interrogazione il consigliere Zinzi ha interrogato De Luca "per conoscere a quale titolo la Film Commission abbia richiesto autorizzazioni per un evento privato dichiarando, al contrario, ben altro, e se non ritenga che ci siano le condizioni per l'immediata decadenza dei vertici della Fondazione". (Ren)