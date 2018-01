Napoli: giovedì 18 gennaio tavola rotonda su agroalimentare 4.0

- Giovedì 18 gennaio il Centro di ricerca interdipartimentale laboratorio di urbanistica e di pianificazione territoriale "Raffaele d'Ambrosio", in collaborazione con la Cia Campania, organizza una tavola rotonda sul tema: “Verso un modello regionale di consulenza nel settore agroalimentare”. Inizio lavori, in via Toledo 402, è previsto per le ore 15:00. Si discuterà della necessità di costruire un sistema di consulenza efficace per le imprese, di come costruirlo e di come integrare gli strumenti già a disposizione. Interverranno Guglielmo Trupiano, direttore Centro Lupt; Alessandro Mastrocinque, presidente Cia Campania; Maria Passari, dirigente di staff della direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania; Vincenzo Sequino, direttore Crea Pb Napoli; Concetta Menna, Crea Pb Napoli; Ferdinando Gandolfi, responsabile di Misura M02 PSR, Regione Campania; Federico Capuano, responsabile del dipartimento di ispezione degli alimenti Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Modera i lavori Mario Grasso, direttore Cia Campania.(Ren)