Roma: domani la presentazione dei pastori del Settecento napoletano sequestrati in Italia

- Domani, alle ore 10.30, presso la sede del Comando Carabinieri per la Tutela patrimonio culturale di Roma, in via Anicia n.24 , il Procuratore della Repubblica di Isernia, Paolo Albano e il comandante dei Carabinieri Tpc, Fabrizio Parrulli, presenteranno oltre 250 pastori del ‘700 napoletano, del valore di 2 milioni di euro, sequestrati su tutto il territorio nazionale. (Ren)