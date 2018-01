Campania: Cirillo (M5s), sportello informativo regionale per disabilità è scatola vuota

- "Non tutti sanno che la Regione Campania ha messo a disposizione delle persone disabili uno sportello che, negli annunci urbi et orbi, dovrebbe essere di facile fruibilità per gli interessati. L’hanno battezzato SpiDi, acronimo di Sportello informativo per la Disabilità, ma di ‘informativo’ ha ben poco. A cominciare dall’accesso alle informazioni che in esso non sono affatto contenute. Basta cliccare sulle diverse sezioni, che rimandano a pagine nelle quali, se va bene, ci si imbatte in una sola riga dove c’è scritto ‘Non ci sono articoli in questa categoria’. Nei casi peggiori, la sezione riporta a una pagina con su impresso ‘errore 404 - Categoria non trovata’. L’ennesima presa in giro nei confronti di persone bisognose di assistenza da parte dell’unica Regione in Italia sprovvista di un servizio di sostegno telematico efficiente per le persone con disabilità". Così, in una nota, il consigliere regionale in Campania del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo, che sulla vicenda ha presentato una segnalazione alla Commissione Speciale Trasparenza. (segue) (Ren)