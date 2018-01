Coldiretti: Masiello, legge piccoli comuni è opportunità per made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova normativa prevede misure per favorire la diffusione della banda larga - ha spiegato Coldiretti -, la promozione dell'agroalimentare a filiera corta, il turismo di qualità, puntando su una dotazione di servizi adeguata, sulla cultura, sulla manutenzione del territorio, sulla tutela dell'ambiente, sulla messa in sicurezza di strade, scuole e del patrimonio edilizio pubblico". "Per trovare queste specialità – ha concluso la Coldiretti – e per scoprire il vero cibo italiano garantito da Campagna Amica, la più grande Rete europea di vendita diretta che offre i prodotti e le eccellenze degli agricoltori italiani, sarà attiva per tutto l'anno del cibo italiano nel mondo l'app Coldiretti Farmers for you che ricerca nei mercati, nelle fattorie, negli agriturismi dove soggiornare e mangiare". (Ren)