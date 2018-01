Reggia Caserta: Borrelli (Verdi), presentata interrogazione per fare chiarezza sul lavoro della Film Commission

- "Ho presentato un'interrogazione consiliare per fare chiarezza sul ruolo che la Film Commission della Regione Campania ha avuto nell'organizzazione del matrimonio nella Reggia di Caserta e sul perché il direttore Gemma sembrerebbe aver scritto un falso in un atto pubblico parlando di evento di moda invece che di matrimonio". Ad annunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura, per il quale "dopo il caso dei soldi pubblici elargiti alla produzione de Il Castello delle cerimonie, il reality che porta in giro per l'Italia e nel mondo un'immagine distorta dei matrimoni napoletani, la Film Commission si trova di nuovo al centro di una vicenda tutta da chiarire, al punto che il presidente De Luca dovrebbe valutare l'ipotesi di rimuovere il direttore Gemma". "Condividiamo la scelta del direttore della Reggia di Caserta, Felicori, ma è chiaro che l'uso di beni come l'edificio vanvitelliano va regolamentato e il tutto va fatto nel pieno rispetto delle leggi" ha aggiunto Borrelli per il quale "bisogna capire per quale incomprensibile motivo la Film Commission abbia fatto la richiesta di parcheggiare auto e van a ridosso della Reggia giustificandola con un evento di moda, visto che si trattava di un matrimonio". "Resta da capire poi - ha concluso il consigliere dei Verdi - se è giusto che la Film Commission dedichi risorse per collaborare all'organizzazione di un matrimonio e vogliamo capire se ha collaborato all'organizzazione di altri matrimoni e, soprattutto, perché è stata sostenuta la motivazione del 'rispetto della privacy' e della sicurezza che, francamente, non appare credibile".(Ren)