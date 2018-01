Formazione: aperte le iscrizioni al progetto Java per la Campania

- Parte il progetto Java per la Campania che prevede l’orientamento e la formazione di 240 giovani tra i 18 e i 35 anni per il conseguimento della certificazione Oracle Java Programmer e l’accompagnamento al lavoro dei migliori giovani certificati. Il progetto si articola in tre fasi: una prima fase di individuazione, orientamento e reclutamento dei giovani, una seconda fase di formazione impartita da Oracle University della durata di 40 giornate, al termine della quale i giovani formati potranno sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione Oracle Java Programmer; la terza fase prevede l’accompagnamento al lavoro di coloro che avranno conseguito la certificazione con a) un incentivo di € 5.000,00 alle imprese della Campania che assumeranno i primi 50 giovani che avranno conseguito la certificazione con il punteggio più alto e b) un tirocinio della durata di sei mesi per i successivi 50 giovani, con un contributo complessivo di € 3.500,00, comprensivo degli oneri assicurativi. “Java per la Campania – ha dichiarato l’assessore regionale alla Formazione e alle Pari opportunità Chiara Marciani – è un progetto innovativo volto a rafforzare le competenze tecniche dei nostri giovani; con questo intervento l’Amministrazione regionale prosegue nell’impegno di accrescere l’offerta formativa destinata ai giovani con alti profili professionali e, più in generale, la competitività del sistema imprenditoriale campano”. A partire dal 10 gennaio e fino alle ore 16,00 del 9 febbraio 2018 potrà essere effettuata l’adesione attraverso apposita registrazione alla piattaforma www.fse.regione.campania.it. La domanda di partecipazione alle selezioni potrà essere presentata accedendo all’area riservata, a partire dalle ore 14,00 del 12 febbraio 2018 e non oltre il 19 febbraio 2018 alle ore 14,00, solo da coloro i quali avranno effettuato la registrazione alla piattaforma. Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua Inglese. Le certificazioni informatiche sono considerate titoli preferenziali per l’accesso alle successive prove selettive. (Ren)