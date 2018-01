Elezioni: Pd Napoli, Paolo Siani si candida come indipendente nelle liste Pd

- "L' indiscussa competenza, la forte presenza in città nonché la massima attenzione del dott. Paolo Siani alle questioni concrete del territorio, con la sua battaglia decennale contro la camorra, sono solo alcune delle ragioni per le quali il partito democratico metropolitano di Napoli ha fortemente voluto che partecipasse alle imminenti elezioni politiche". Così, in una nota, il Partito democratico metropolitano di Napoli. "Nel fare questo annuncio - ha dichiarato il segretario Massimo Costa - non nascondo il grande entusiasmo che mi pervade poiché Paolo, oltre ad essere uno stimatissimo collega, è un mio caro amico. L'adesione di Paolo al progetto Pd ci garantisce un significativo rafforzamento e sono certo che ne scaturirà un confronto di reciproco arricchimento su temi e questioni fondamentali per il territorio". (Ren)