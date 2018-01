Napoli: mercoledì la conferenza stampa della Lega Napoli

- Mercoledì prossimo, 17 gennaio, ore 11.30, presso l'Hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia 25 a Napoli, si terrà la conferenza stampa indetta dalla Lega Napoli per la presentazione alla stampa del nuovo logo della Lega, il nuovo organigramma cittadino e le ultime adesioni al partito in corsa per le politiche anche nel capoluogo campano. (Ren)