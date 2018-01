Campania: Cirillo (M5s), sportello informativo regionale per disabilità è scatola vuota (2)

- "Il nostro obiettivo – ha spiegato Cirillo – non è soltanto quello di far luce sul mancato funzionamento del portale, ma soprattutto di contribuire a renderlo efficiente, raccogliendo anche segnalazioni da parte di persone con disabilità, così da andare realmente incontro alle loro esigenze. Come Movimento 5 Stelle abbiamo firmato una legge sull’istituzione del Garante dei diritti dei disabili. Inoltre, abbiamo proposto la creazione di un tavolo permanente composto da associazioni, rappresentanti della Giunta regionale e membri del Consiglio regionale, oltre che dallo stesso Garante, che ogni sei mesi si riunisca per confrontarsi e monitorare le attività istituzionali per garantire diritti e dignità alle persone con disabilità. Il nostro impegno sarà ora concentrato nell’attivazione di un vero sportello informativo, di facile accessibilità, perfettamente funzionante, che sostituisca questa scatola vuota". (Ren)