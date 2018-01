Napoli: domani lo spettacolo "Mozart alla Corte di Pulcinella" al Domus Ars

- Domani, alle ore 19, presso il centro culturale Domus Ars di via Santa Chiara, a Napoli, si terrà lo spettacolo "Mozart alla Corte di Pulcinella" di Carlo Faiello, con protagonisti Franco Javarone e Elisabetta d'Acunzo, accompagnati dall'Orchestra Santa Chiara. Lo spettacolo si inserisce all'interno del Festival internazionale del Settecento musicale napoletano, che ha preso il via ieri e proseguirà fino al 14 gennaio 2018, con cinque appuntamenti, a cura dell'associazione Domenico Scarlatti, per godere della musica barocca e del grande repertorio musicale del '700 napoletano. Sabato 13 gennaio, alle ore 19.30, sarà la volta di "Mater mediterranea" con il mezzosoprano Gabriella Colecchia e Enzo Amato alla chitarra, mentre domenica 14 gennaio, ore 20, andrà in scena "Magnificat" con le musiche di Francesco Durante e il Coro della Pietrasanta. (Ren)