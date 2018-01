Napoli: in corteo studenti liceo visitato da ladri, hanno lasciato solo un cavo tranciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei computer, delle stampanti, di tutto il materiale didattico è rimasto solo un cavo tranciato. I ladri hanno portato via tutto. Oggi, un fiume di studenti del liceo Renato Caccioppoli, accompagnati dai docenti, hanno sfilato in città per chiedere che non cali l'attenzione sulla loro scuola e su tutte le altre. Il Caccioppoli, la scorsa settimana, è stato preso di mira e dei malviventi hanno arrecato non pochi danni alla scuola portando via perfino il quadro elettrico. Oggi studenti e professori hanno portato in strada anche i resti di quello che i ladri hanno lasciato: proprio uno dei cavi tagliati. Quello della settimana scorsa è stato solo l'ennesimo atto di vandalismo contro il Caccioppoli. Ad aprire il corteo, composto da molti insegnati, dirigenti scolastici di altri istituti e qualche genitore, lo striscione con la scritta: "Ladri di parole, ladri di futuro. Oggi ogni studente è qui per lottare duro". La manifestazione si è conclusa alla Prefettura, dove la dirigente scolastica Roberta Tagliafierro è stata ricevuta insieme con una delegazione. I ragazzi del Caccioppoli hanno incassato la solidarietà e il sostegno degli studenti di altre scuole di Napoli. Come i ragazzi del liceo Cuoco, nel quale studia anche Arturo, il diciassettenne accoltellato a dicembre a Napoli.(Ren)