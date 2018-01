Napoli: 40 anni carriera di ambasciatore della canzone napoletana Venturini in un libro (2)

- Il maestro Venturini è felice di festeggiare così i suoi 40 anni di carriera. "Sono stati i miei figli Raffaele, Vittorio e Salvatore a lavorare al libro, spinti da Gianni Mauro, mio vecchio amico - racconta - I miei tre figli hanno lavorato per quasi due anni con tutti gli articoli di giornale che ho raccolto nel tempo". Ritagli conservati con cura e che, in occasione di uno dei traslochi del maestro, "hanno richiesto un centinaio di scatole". "C'e' la mia carriera dai primi passi - dice - da quando, alunno alle elementari, fui indicato come voce per un coro quando a scuola venne un baritono del Teatro San Carlo". Nella sua prima uscita in pubblico ha cantato "Fuiculi' funicula'", ripetuta poi migliaia di volte, persino in giapponese. (segue) (Ren)