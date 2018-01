Napoli: 40 anni carriera di ambasciatore della canzone napoletana Venturini in un libro (3)

- "Ed e' stata scelta - sottolinea - nella versione cantata da me, come parte della colonna sonora di Benvenuti al Nord, la commedia diretta da Luca Miniero, sequel di Benvenuti al Sud''. Nel libro c’è la vita di Venturini, dai primi timidi tentativi di studiare canto, tra mille difficoltà per problemi economici alla bontà del suo primo maestro Alfredo Giorleo che gli regalò il libro di solfeggio e al quale non interessava nulla dell'aspetto economico. Il maestro ha dedicato la sua arte alla memoria di Enrico Caruso e auspica di poter presentare presto il suo libro a Napoli e di cantare al San Carlo. (Ren)