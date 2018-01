Campania: M5S, da fondi regionali per prevenzione incendi esclusi molti comuni devastati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli effetti paradossali di questa superficialità - hanno aggiunto - balzano subito agli occhi. La quasi totalità dei comuni che rientrano nel Parco nazionale del Vesuvio, che ha subito i danni maggiori dagli incendi della scorsa estate, secondo questa particolare classificazione sono considerati a 'rischio basso'. Stesso discorso per l'area dei Monti Lattari, versante Costiera amalfitana. Un territorio martoriato dagli incendi dell'ultima stagione estiva, i cui comuni avranno poche o nessuna possibilità di accedere ai fondi del Piano. Un vero e proprio caso quello dei comuni cilentani di Agropoli e Torchiara: entrambi enormemente devastati, ma solo il primo, sotto la tutela del concittatino eccellente e uomo di fiducia di De Luca, Franco Alfieri, è considerato a 'rischio alto', mentre il secondo è totalmente escluso dalla possibilità di accedere ai fondi in quanto ritenuto a rischio basso. Stessa classificazione per il comune beneventano di Foglianise, che per molti anni pagherà le conseguenze dei roghi estivi. Elementi che confermano la mancanza di programmazione e la totale approssimazione dell'amministrazione De Luca, soprattutto alla luce di un disastro rispetto al quale questo governo regionale è assolutamente corresponsabile, non avendo mai istituito, fino ad oggi, un piano di prevenzione. Mentre ora pubblica un piano scaduto, incompleto e inefficace". (Ren)