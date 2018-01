Napoli: un libro per la ricerca, venerdì la presentazione di "Sussurri d'immensità"

- Si svolgerà venerdì 12 gennaio, alle 18, nella tenuta Donna Clementina di Casamarciano, nel napoletano, 'Incontro con l'autore e la sua terra', una kermesse nata per presentare il libro "Sussurri d'immensità" di Antonio Passero, avvocato e scrittore di Nola, e sensibilizzare il pubblico sull'anemia di Fanconi, una malattia genetica rara. 'Sussurri d'immensità', edito da Il Laboratorio/Le edizioni, è un libro di poesie d'amore. L'autore descrive questo sentimento come incanto e magia, come un elemento che vanifica ogni paura, accogliendo l'individuo nel suo giardino fatato. Nelle poesie di Passero ci sono gli affetti tutti, c'è un grido di protesta verso la guerra e c'è la natura, variopinta e descritta in tutte le forme e creature in cui si presenta. Lo scrittore ha scelto di devolvere l'intero ricavato della serata di presentazione del suo libro in beneficenza, sostenendo i malati "rari ma non invisibili" e le attività dell'Associazione italiana per la ricerca sull'anemia di Fanconi. (segue) (Ren)