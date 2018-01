Napoli: sabato la presentazione del primo album di Gino Magurno

- Sabato 13 gennaio, alle ore 11, presso la struttura "Villa Flegrea" di Napoli, sarà presentato l'album "Veemenza senile" di Gino Magurno. L'album, il primo del compositore napoletano, dopo anni dietro le quinte, scrivendo con e per Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Loredana Bertè, Tony Cercola, Dual Gang, L’Altroparlante, Peppino di Capri, Pietra Montecorvino, Rita Pavone, Vox Populi e moltissimi altri, sarà anticipato dal singolo "Radio killed the rock star", in radio da venerdì 12 gennaio 2018. Dopo l’esordio con il singolo "Preferisco Rovazzi", pietra nello stagno della musica indie, l’album vuole essere un’occasione per parlare di trappole e falsi miti che illudono giovani artisti in cerca di gloria e disillusi dalla realtà. (Ren)